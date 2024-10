Momento decisamente sfortunato per l’esterno rossonero. Le ultime novità dalla Nigeria non sono positive al momento. E’ davvero un periodo no per l’esterno rossonero Samuel Chukwueze, protagonista sin qui di un avvio di stagione in salita e a secco di gol e minuti determinanti nello scacchiere offensivo di Paulo Fonseca. Dopo una stagione passata alla guida di Stefano Pioli senza particolari momenti di luce, conditi da qualche sporadico gol e poco più, Chukwueze avrebbe voluto conquistare subito Fonseca in questo avvio di campionato. Ma così, al momento non è accaduto. Merito anche di un super Pulisic e di un Leao che, nonostante la concretezza in zona gol rimane uno dei giocatori più importanti per questa squadra. Samuel resta all’asciutto, e i problemi per il giocatore della Nigeria non sembrerebbero finire qui. I numeri di Samuel fin qui L’ex Villarreal vorrebbe convincere Fonseca a concedergli più spazio. In questo inizio di stagione era partito titolare […]

