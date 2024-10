Skov Olsen, Noa Lang e Sarr rappresentano le alternative per gennaio ai deludenti Okafor e Chukwueze In vista del mercato di gennaio, il Milan si trova a fare i conti con la necessità di accrescere la sua potenza offensiva, data la mancata risposta in termini di gol dei suoi attaccanti più recenti. La direzione sportiva rossonera, sempre attenta alle opportunità di rinforzo, ha messo nel mirino tre giocatori capaci di agire sulle fasce, ognuno con caratteristiche uniche che potrebbero fare la differenza nella seconda parte della stagione. Un talento danese in prova di rilancio Andreas Skov Olsen emerge come uno dei principali obiettivi per il Milan. Dopo un’esperienza non del tutto esaltante con il Bologna in Serie A, dove ha collezionato 3 reti in 71 presenze, questo esterno offensivo ha ritrovato il suo smalto in Belgio, con il Bruges, dove ha impressionato nella scorsa stagione siglando 26 gol e fornendo […]

Leggi l’articolo completo Milan, conosciamo meglio le tre idee sulla fascia per gennaio.., su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG