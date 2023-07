Chukwueze Milan, ci siamo per l’arrivo in rossonero del nigeriano! Cifre e dettagli dell’operazione col Villarreal

Per l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport non ci sono più dubbi: dopo aver definito l’arrivo di Okafor dal Salisburgo, il Milan ha di fatto chiuso anche per Chukwueze dal Villarreal.

Al club spagnolo andranno 20 milioni di euro più 8 di bonus per il cartellino del nigeriano, pronto a legarsi al Milan con un quinquennale da 4 milioni di euro a stagione. Il giocatore è atteso in città nelle prossime ore, poi andrà negli USA.

