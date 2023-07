Okafor nuovo gioiello Milan: i numeri non mentono. Cosa è successo nella passata stagione al Salisburgo per l’esterno svizzero

Noah Okafor è l’ultimo colpo, in ordine cronologico, messo a segno da Furlani e Moncada per il Milan. L’esterno svizzero è atterrato questa sera a Malpensa, con visite mediche e firma previste per la giornata di domani.

Dando uno sguardo a quelli che sono i numeri della passata stagione, il classe 2000 ha totalizzato 32 presenze totali con il Salisburgo, mettendo a segno 10 reti e 5 assist.

