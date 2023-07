Chukwueze si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. Domani sarà in Italia per visite e firma ma non partirà per gli Usa

Domani Chukwueze diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Milan. Come riportato da Matteo Moretto in tarda mattinata è previsto l’arrivo in Italia con tanto di visite mediche nel corso della giornata, poi nel tardo pomeriggio la firma sul contratto.

Il nigeriano però non raggiungerà la squadra negli Usa. Resterà direttamente a Milanello a lavorare da solo.

