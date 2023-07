Matteo Gabbia è pronto a salutare ufficialmente il Milan. Il difensore rientrato in Europa sta firmando con il Villarreal

Matteo Gabbia è ad un passo dal salutare ufficilmente il Milan. Il suo futuro sarà al Villareal in prestito secco.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore rientrato in Europa sta firmando in questi istanti con il Villareal

