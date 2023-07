Il Milan sta chiudendo l’operazione Chukwueze. Luca Marchetti intervenuto a TMW ha detto la sua sull’operazione

Nel consueto Editoriale di TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato dei temi del giorno. Tra questi anche il prossimo acquisto di Chukwueze da parte del Milan:

«Sì, mancano le ultime formalità burocratiche. Non sarà in tournée negli USA, non ce la farebbe con i permessi di soggiorno e tutto il resto. Si allenerà a Milanello nel frattempo. E’ un’operazione importante per il Milan, che da metà campo in su si rifà il look»

