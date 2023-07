Chukwueze Milan: i contatti si sono intensificati. Le ultime sulla trattativa con il Villarreal e la situazione dopo la fumata bianca per Perisic

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i contatti tra Milan e Villarreal per Chukwueze si sono intensificati all’inizio di questa settimana.

La trattativa fra i due club dunque va avanti senza che la fumata bianca per Pulisic interferisca in alcun modo, né in relazione al budget né in relazione a quello slot extracomunitari che rimane libero.

