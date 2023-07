Chukwueze Milan, i rossoneri accelerano: accordo a un passo col Villarreal, si può chiudere a queste condizioni

Il Milan accelera per Samuel Chukwueze: è lui la primissima scelta del club rossonero per rinforzare la corsia di destra.

Secondo quanto riportato da Relevo, i rossoneri e il Villarreal stanno trattando senza sosta in queste ore per il trasferimento in Italia del nigeriano: possibile operazione da 25-28 milioni di euro bonus inclusi, con il giocatore che già da settimane ha detto sì al Milan.

