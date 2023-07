Calciomercato Inter, non c’è ancora la fumata bianca per l’arrivo di Sommer dal Bayern Monaco e la trattativa si complica

Si complica l’arrivo di Sommer all’Inter. Il contatto che c’è stato ieri tra nerazzurri e il Bayern Monaco non ha portato alla sperata e attesa fumata bianca: i tedeschi per il momento non intendono liberare il portiere, che volerà in Giappone, ma con il charter dei bavaresi: è nella lista dei convocati di Tuchel e decollerà lunedì dalla Baviera insieme al resto dei campioni di Germania.

Anche perché, come filtra dal Bayern, la clausola rescissoria contenuta nel contratto dello svizzero è scaduta: tradotto anche pagando 6 milioni, l’Inter non potrebbe prenderlo. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

