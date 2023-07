Okafor Milan, è fatta! Ecco il colpo in attacco dei rossoneri: il giocatore potrebbe essere in Italia nei prossimi giorni

Come un fulmine a ciel sereno: il Milan ha praticamente definito l’arrivo di Noah Okafor. L’attaccante, che lascerà il Salisburgo per 13-15 milioni di euro bonus inclusi, sarà presto un nuovo giocatore dei rossoneri.

A riportarlo è Sky Sport, che spiega come già nella giornata di domani il giocatore potrebbe essere in Italia per sostenere le visite mediche. Ecco l’attaccante che cercava il Milan.

The post Okafor Milan, è fatta! Ecco il colpo in attacco dei rossoneri: i dettagli appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG