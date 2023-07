Samuel Chukwueze è stato accostato da parecchi mesi al Milan in ottica mercato: arriva una svolta inaspettata dal Villarreal

L’obiettivo numero uno per il calciomercato Milan sulle corsie d’attacco è quello di Samuel Chukwueze. Il calciatore non era stato convocato dal Villarreal, proprietario del suo cartellino, per la mini tournée programmata in Svizzera, per via delle voci di mercato sul suo conto. Adesso però la svolta inaspettata.

¡Y esta es la hoja de partido con el once del @FCSG_1879! pic.twitter.com/ajXoklrW7z — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 15, 2023

Il club spagnolo ha infatti convocato il nigeriano per l’amichevole contro il St. Gallen, schierandolo addirittura dal primo minuto (il calciatore è andato anche a segno).

