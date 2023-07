Il difensore del Milan, Pierre Kalulu, rischia di salutare i rossoneri in questa sessione di calciomercato? Lo scenario su di lui

Non è sicuro che il futuro di Pierre Kalulu sarà ancora con la maglia del Milan. I rossoneri si stanno muovendo sul calciomercato anche per la difesa: il nuovo nome in entrate è il giovane Facundo Gonzalez.

Verificato l’interesse per il giovane Facundo #Gonzalez, in aggiunta alla ricerca di un TD da inserire in rosa, siamo sicuri sia Matteo #Gabbia l’uomo a rischio uscita L’italiano ha sì diverse richieste in Italia, ma le tentazioni potrebbero arrivare da oltre la manica. #Kalulu pic.twitter.com/H4FQRGadmp — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) July 15, 2023

Tra i giocatori in uscita, come riporta il giornalista Alessandro Jacobone, ci potrebbe essere anche il francese (oltre a Gabbia). Il numero 20 dei rossoneri potrebbe avere richieste da oltre manica.

