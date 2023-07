Chukwueze Milan: il nigeriano salterà la mini tournée in Svizzera con il Villarreal. Le ultime sul futuro dell’esterno

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Chukwueze aspetta il Milan, ha già fatto sapere al Villarreal che non rinnoverà il contratto in scadenza tra meno di dodici mesi e che intende partire.

Inoltre, l’esterno nigeriano non sarà con il gruppo per la mini tournée in Svizzera, in programma dal 13 al 21 luglio.

