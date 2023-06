Tra i nomi accostati al Milan sul mercato c’è quello di Chukwueze. C’è però un ostacolo che frena la trattativa

come riportato da TMW nonostante il sì del nigeriano al trasferimento in rossonero la richiesta alta di 30 milioni per il cartellino del giocatore da parte del club spagnolo impedisce passi avanti.

