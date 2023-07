Chukwueze Milan, sono ore decisive per il buon esito della trattativa col Villarreal: cosa manca per la fumata bianca

Sono ore decisive per il possibile arrivo di Samuel Chukwueze al Milan. I rossoneri stanno trattando col Villarreal per cercare di trovare l’intesa totale per il trasferimento del nigeriano.

Come riportato da Sky Sport, al momento non c’è ancora l’accordo sulle cifre. Il Villarreal vuole più di 20 milioni, ma il Milan resta ottimista: la volontà è quella di chiudere il prima possibile.

