Le parole dell’agente di Rogerio sulla trattativa per il passaggio dell’esterno brasiliano allo Spartak Mosca

L’agente di Rogerio ha parlato a Sky Sport della decisone del Sassuolo di non trattare con lo Spartak Mosca per motivi etici.

PAROLE – Abbiamo negoziato per un paio di settimane con lo Spartak, il giocatore e il Sassuolo. A trattativa conclusa, abbiamo ricevuto una telefonata nella quale il Gruppo Mapei ci ha comunicato che dopo quindici giorni di trattativa non avrebbe accettato di trattare con i russi. Dovevano avvertire subito: è stata una mancanza di rispetto per tutti.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG