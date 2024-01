L’attaccante del Milan Samuel Chukwueze ha parlato durante la Coppa d’Africa: tutte le sue dichiarazioni

Samuel Chukwueze ha analizzato a ASN Sports Tv l’attuale momento con la Nigeria in Coppa d’Africa parlando anche del suo arrivo al Milan.

LIGA O SERIE A – «Dipende, preferisco entrambi, in Spagna si fa tutto più con la palla. In Italia è tutto più fisico, è una questione d’adattamento. Per me è una nuova sfida, ora ne so un po’ di più ma penso di dover continuare a lavorare per adattarmi».

SUL MILAN – «Quando nel Museo ho visto le 7 CL, i Palloni d’Oro è stata una sensazione fantastica perchè il Milan è uno dei club più grandi al mondo, con visibilità, dove hanno giocato Van Basten, Kakà, Sheva… Quindi c’è un po’ di pressione e tutto, ma per me è un sogno diventato realtà».

OBIETTIVO – «Non posso lasciare il Milan per venire qui senza vincere questo trofeo perchè ne ho davvero bisogno. Voglio rendere orgoglioso il mio Paese, quindi non posso venir qui a sprecare il tempo del mio club per nulla, devo lottare per la mia posizione e vincere».

