Chukwueze vola agli ottavi con la Nigeria: come ha giocato il rossonero nel match contro la Guinea-Bissau

La Nigeria del rossonero Chukwueze vince 1-0 contro la Guinea-Bissau e si qualifica agli ottavi di Coppa d’Africa da seconda classificata.

80 minuti in campo per il rossonero. Una prestazione non indimenticabile ma in cui si è messo in mostra con un bel passaggio non sfruttato da Simon e da un rigore conquistato ma negato dal Var.

