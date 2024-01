Djalo Juve: UFFICIALE il trasferimento dell’ex difensore del Milan. Il comunicato del club bianconero

La Juventus ha ufficializzato l’acquisto dell’ex difensore del Milan Tiago Djaló.

COMUNICATO – Tiago Djaló è un nuovo giocatore della Juventus.

Il difensore portoghese, classe 2000, arriva in bianconero a titolo definitivo dal LOSC Lille e firma un contratto che lo lega ai nostri colori fino al 2026.

Alto un metro e novanta, Tiago è un difensore centrale che ama i duelli ed è forte fisicamente, ma allo stesso tempo è abile a impostare l’azione visti i suoi trascorsi nelle Giovanili da centrocampista difensivo.

Cresciuto calcisticamente in Portogallo, e nello specifico allo Sporting CP, Djaló nel gennaio 2019 passa dai lusitani al Milan dove, ancora diciottenne, viene aggregato alla Primavera. Saranno 15 le presenze totalizzate con l’Under 19 rossonera nella seconda parte della stagione 2018/2019, prima di salutare l’Italia e approdare in Francia, al Lille, dove resterà fino al passaggio in bianconero.

Cristiano Giuntoli – Tiago Djaló

Nella città transalpina il ventitreenne portoghese vive stagioni importanti, totalizzando oltre 100 presenze tra tutte le competizioni – 102 per la precisione – , vince un’indimenticabile titolo in Ligue 1 e una Supercoppa francese contro il PSG, e soprattutto cresce tanto sotto l’aspetto tecnico e della personalità.

Benvenuto, Tiago!

