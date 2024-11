Il loro ciclo al Milan sembra davvero destinato ai titoli di coda. A giugno almeno tre rossoneri lasceranno, alcuni nomi stupiscono.

In un contesto calcistico in continuo mutamento, il Milan si prepara a vivere un’avvincente stagione, tra sfide determinanti per il proprio destino in Serie A e strategie di mercato mirate a rafforzare e rinnovare la rosa.

Mentre la squadra si concentra sulla prossima partita contro la Juventus, che potrebbe rappresentare un crocevia per le aspirazioni al titolo, i corridoi di Casa Milan fervono di piani e previsioni per il futuro prossimo.

Rivoluzioni in casa Milan

Il 2025 si preannuncia come un’annata di significative trasformazioni per i rossoneri, che non soltanto puntano a colpi di mercato ambiziosi ma si apprestano anche a salutare alcuni membri dell’attuale organico. L’ambizione del Club di Via Aldo Rossi, annunciata recentemente anche da Zlatan Ibrahimovic, è quella di puntare a vincere attraverso scelte oculate e vincenti sul lungo periodo. E’ proprio questa la premessa che anticipa che il ciclo al Milan sia finito per almeno tre rossoneri che, buone probabilità, diranno addio ai rossoneri il prossimo giugno. I nomi sorprendono, sono senza dubbio scelte forti e incisive, ma che si sposano con un progetto ambizioso e di rinnovamento che questa società si è imposta per il futuro del Club.

Ciclo al Milan finito per almeno tre rossoneri

Saranno molti i giocatori a dover valutare il proprio futuro. Origi e Ballo-Toure sembrano già fuori dai piani del club, ma si aggiungono nomi di rilievo – scrive Milanlive.it – come quello di Alessandro Florenzi, il cui contratto in scadenza non verrà rinnovato, Luka Jovic e Davide Calabria, capitano e simbolo di una generazione, che si trova a un bivio con la società. Entrambi potrebbero intraprendere nuove esperienze, magari anche lontano dall’Italia, nonostante l’interesse di squadre come il Galatasaray e la possibilità di rimanere in Serie A. Il focus della società non è soltanto sugli addii. Le ambizioni del Milan si traducono in un’attenta pianificazione che prevede rinforzi di spicco, in particolar modo nel reparto mediano e in attacco, dove è atteso l’acquisto di un centravanti capace di fare la differenza. Parallelamente, voci di corridoio suggeriscono operazioni in uscita ben delineate che vedranno il Milan incassare da alcuni prestiti, tra cui spiccano i riscatti sicuri di giocatori come De Ketelaere e Pierre Kalulu, oltre all’interesse della Fiorentina per Yacine Adli.

Davide Calabria

Un futuro da costruire

In questo scenario di fervente attività e potenziali rivoluzioni, il Milan guarda al 2025 con la determinazione di chi vuole costruire un futuro all’altezza delle proprie gloriose tradizioni. La gestione dei trasferimenti e delle cessioni sarà cruciale per determinare l’equilibrio e la competitività della squadra, con l’obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista nel calcio italiano e internazionale. La sfida contro la Juventus rappresenta un immediato banco di prova, ma è solo l’inizio di un complesso percorso di crescita e affermazione.

