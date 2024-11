Carlo Pellegatti ha svelato quello che potrebbe essere il “nuovo acquisto” del Milan. Un profilo in cui il giornalista crede molto.

Nel panorama calcistico attuale, le squadre si confrontano non solo con la grazia tecnica dei loro attaccanti o il carisma dei loro portieri, ma anche con la solidità e l’affidabilità delle loro linee difensive. Questo aspetto è diventato un fattore determinante nell’andamento delle competizioni, dove una difesa impenetrabile può spesso significare la chiave per il successo sia in campionato che nelle coppe europee.

Eppure, per il Milan, una squadra con una storia ricca di trionfi e prestazioni eccellenti, la stagione corrente ha evidenziato delle criticità non da poco nella propria retroguardia, gettando ombre sul percorso degli uomini in rossonero.

Trovare la stabilità difensiva

Con 20 reti subite in 15 partite disputate, il Milan mostra chiaramente di avere delle fragilità difensive da analizzare e risolvere. La ricerca di una coppia di difensori centrali affidabile sembra essere al centro delle preoccupazioni, con Matteo Gabbia e Fikayo Tomori che attualmente rappresentano la soluzione più solida. Tuttavia, nonostante la loro presenza, la squadra continua a concedere gol, con un’impietosa media di 5 reti incassate nei 450 minuti giocati insieme. La situazione richiede una riflessione approfondita sulle strategie e sulle possibili soluzioni per rafforzare la resistenza difensiva del team.

Pellegatti svela il “nuovo acquisto” rossonero

Carlo Pellegatti suggerisce che la risposta ai problemi difensivi del Milan possa essere rappresentata da Strahinja Pavlovic, arrivato in rossonero l’estate scorsa. Alto 194 centimetri, il difensore serbo unisce alla sua presenza fisica imponente anche capacità tecniche notevoli, soprattutto nella gestione del pallone. La speranza è che Pavlovic possa riscoprire la forma che in passato lo ha reso un autentico baluardo difensivo, contribuendo a rendere la retroguardia milanista meno vulnerabile agli attacchi avversari. Il giornalista di fede rossonero ha affermato infatti: “Non è il suo momento ma io continuo a credere in lui: non sta attraversando un periodo psico-fisicamente vibrante, positivo, ma io sono sicuro che lui arriverà e riuscirà ad imporsi: tanti giocatori nella loro prima avventura, nella loro prima esperienza in una realtà diversa a livello di calcio e ambientale hanno sofferto e hanno avuto problemi. Ma lui spero proprio che possa confermare quello che abbiamo visto all’inizio della stagione e ci sembrava un grande giocatore. L’abbiamo tutti paragonato a Jaap Stam: esagerato? Vedremo”.

Strahinja Pavlovic e Christian Pulisic

Un mercato ricco di opportunità

Con l’avvicinarsi della sessione invernale del mercato di trasferimento, il Milan guarda con interesse alle possibili acquisizioni per migliorare la propria situazione difensiva. Tra i nomi che circolano con maggior insistenza vi è quello di Jakub Kiwior, difensore già noto nel panorama italiano grazie alle sue prestazioni con La Spezia e recentemente trasferitosi all’Arsenal. Nonostante questo, secondo Carlo Pellegatti, il Milan dovrebbe concentrarsi su risorse interne, puntando su coloro che già fanno parte dell’organico.

