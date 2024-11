Fonseca può sorridere in vista del big match contro la Juventus. Il rientro del rossonero significa punti e vittorie, lo dicono i numeri.

Nella frenetica maratona verso la vetta della Serie A, ogni dettaglio può fare la differenza per chi aspira a conquistare lo scudetto. In questo contesto, il Milan affronta una fase cruciale della stagione, soprattutto in vista del prossimo incontro con la Juventus, una delle partite più attese e che potrebbe rivelarsi determinante per le ambizioni dei rossoneri.

Tra recuperi fisici e strategie tattiche, la squadra di Paulo Fonseca è chiamata a un compito arduo ma non impossibile. Non sarebbe la prima volta in stagione in cui il Milan riesce a sovvertire ogni pronostico, c’è già riuscito contro l’Inter nel derby e al Bernabeu contro il Real Madrid.

La squadra al completo

Dopo un periodo contrassegnato da infortuni e assenze, il Milan si presenta alla sfida contro la Juventus con l’intero organico finalmente a disposizione. La notizia più rilevante riguarda il ritorno in campo di Matteo Gabbia, difensore centrale, il cui recupero da un infortunio al polpaccio promette di rafforzare significativamente la difesa rossonera. Averlo nuovamente in squadra potrebbe essere il fattore che inclina la bilancia a favore del Milan in vista degli impegni futuri.

L’importanza della prossima partita

Milan contro Juventus non è solo una delle più storiche rivalità del calcio italiano, ma in questo specifico momento stagionale rappresenta un bivio per entrambe le squadre, desiderose di lasciarsi alle spalle un inizio di campionato altalenante e puntare con decisione verso la vetta della classifica. La preparazione per questa sfida si annuncia intensa, con i rossoneri pronti a sfruttare ogni risorsa disponibile per assicurarsi un vantaggio in questo incontro al vertice. Gli uomini di Fonseca non hanno più jolly da giocare, vincere è l’unica strada per rendere credibile la rimonta in campionato sulle squadre che al momento sono sopra al Milan e che, per ora, non danno segni di cedimento.

Con lui un Milan da scudetto: lo dicono i numeri

L’assenza di Gabbia ha chiaramente inciso sulla prestazione difensiva e sui risultati del Milan. Con un’incidenza statistica concisa, la squadra ha ottenuto una media di 2,25 punti per partita con lui in campo, una cifra che scivola a 1,29 punti nelle partite giocate senza il suo contributo. Questo ritorno non solo potenzia la retroguardia rossonera ma reintroduce anche un valore aggregante e tattico che potrebbe essere cruciale nelle prossime sfide.

Matteo Gabbia

Strategie e scelte tecniche di Fonseca

Nel calcio, però, non vi è mai certezza fino al fischio d’inizio, e Fonseca potrebbe ancora decidere di procedere con cautela, valutando l’opportunità di lasciare Gabbia in panchina per questa partita cruciale. La condizione fisica del difensore verrà attentamente valutata nei giorni precedenti il match. Oltre a Gabbia, la difesa del Milan potrebbe contare su nomi quali Thiaw e Tomori, entrambi in grado di garantire solidità e sicurezza. La scelta del partner ideale per Tomori in difesa resta un quesito aperto, con Thiaw che si distingue per le sue qualità, soprattutto nella costruzione del gioco.

