Il giornalista di Sky Sport Luca Cilli ha detto la sua sul malumore che regna attorno alla figura del nuovo allenatore del Milan.

Luca Cilli ha parlato a Radio Rossonera di Paulo Fonseca e di Joshua Zirkzee. “Vedo tanto scetticismo intorno al nome di Paulo Fonseca, i tifosi del Milan si aspettavano altro dopo Stefano Pioli ed è comprensibile perché magari l’aspettativa era totalmente diversa. Paulo Fonseca è un allenatore che è stato sottovalutato. Tatticamente è molto bravo: le sue squadre hanno sempre avuto una certa identità e le sue squadre giocano anche un calcio piacevole”.

Una sola perplessità

“L’unico dubbio che ho è la gestione dello spogliatoio, tutto qui. Ma tatticamente è molto bravo e preparato, però sulla gestione delle pressioni e dello spogliatoio ho qualche dubbio”.

Joshua Zirkzee

Il sentimento della piazza

“Capisco lo scetticismo dei tifosi, però secondo me può far bene se supportato dalla dirigenza e non lasciato solo come si fece nella passata stagione con Stefano Pioli, criticato oltremodo nonostante alcune colpe fossero evidenti”.

Sulla trattativa per Zirkzee

“Non do percentuali, perché sono situazioni da vivere nel quotidiano e possono continuamente cambiare, quindi non piace dare percentuali. Analizzando la realtà arrivare a Joshua Zirkzee è complicato per via delle commissioni, poi possiamo discutere sul fatto che siano troppe”.

I dubbi

“Nel momento in cui si fanno delle valutazioni, con tutto il rispetto per Joshua Zirkzee che mi piace tanto, ha fatto una stagione buona nel Bologna di Thiago Motta che girava benissimo e dove i valori dei calciatori possono essere alterati rispetto alle reali potenzialità. Passare dal Bologna al Milan è tutta un’altra storia, quindi 55 milioni non è che il Milan non li spenda, ma si fa delle valutazioni. A 55 milioni c’è solo Joshua Zirkzee o posso prenderne uno più completo? A me piace tantissimo Gyokeres per esempio. In ogni caso il Milan l’attaccante lo deve fare, ma 15 milioni di commissioni sono tanti e possono essere reinvestiti sul mercato per un altro giocatore“.

L’articolo Cilli: “Fonseca tatticamente è molto bravo, ho solo un dubbio su di lui, Zirkzee? Valori possono essere alterati” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG