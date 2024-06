I rossoneri stanno per ultimare le pratiche per l’iscrizione al campionato di Serie C della seconda squadra: ecco chi ne farà parte.

Il tecnico Daniele Bonera ed il direttore sportivo Jovan Kirovski sono già al lavoro per rinforzare il Milan Under 23 in vista della probabile partecipazione alla Serie C.

Portieri e difensori

La Gazzetta dello Sport ipotizza chi possa far parte dell’Under 23 sottolineando che base della squadra si fonda sull’attuale Primavera, guidata fino a poco tempo fa da Ignazio Abate. Questo gruppo ha raggiunto la finale della Youth League prima che Abate decidesse di accettare la proposta della Ternana. Si giocheranno il posto in porta Noah Raveyre e Lapo Nava, quest’ultimo figlio dell’ex giocatore Stefano Nava. La difesa vedrà la presenza assicurata di talenti come Alex Jimenez, Davide Bartesaghi e forse Marco Pellegrino, con l’incertezza che permane sul futuro di Jan Carlo Simic, il cui contratto scade nel 2025. Le sorti di Vittorio Magni e Adam Bakoune in questo reparto sembrano consolidate, mentre Clinton Nsiala lascia il club per i Rangers.

Francesco Camarda

Centrocampo e attacco

Sul fronte offensivo, il Milan Under 23 sembra avere carte importanti da giocarsi. Kevin Zeroli sarà il punto di riferimento a centrocampo, mentre in attacco si punterà sulla verve realizzativa di Diego Sia e Filippo Scotti, con quest’ultimo che ha esteso il suo contratto fino al 2026. Francesco Camarda rappresenta una delle punte di diamante dell’attacco, essendo stato elogiato da icone del calcio come Ibrahimovic e Van Basten. La sua abilità di trovare la rete è evidenziata dai 14 gol in 44 apparizioni, nonostante abbia giocato sotto età: lui sarà quello che avrà sulla carta più chance di allenarsi in Prima Squadra.

I dubbi

Il futuro di molti giocatori chiaramente è ancora un rebus: potrebbero far parte del team guidato da Bonera anche Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, Chaka Traorè, Luka Romero e Marco Nasti, di ritorno dai rispettivi prestiti.

L’articolo Milan: al via l’Under 23, ecco chi saranno i volti noti proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG