Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha così parlato dopo il match giocato contro l’Inter: ecco che cosa ha detto

Il tecnico Gabriele Cioffi ha parlato così ai microfoni Sky Sport dopo Inter-Udinese.

LE PAROLE – «Mi dispiace si sia sbloccata la gara su un episodio che non commento e non discuto. Inammissibili i sei minuti di sbandamento, dobbiamo accettare il risultato dal punto di vista sportivo, non per gli obiettivi che abbiamo. Rifarei le stesse scelte, perché per me c’erano più vantaggi che svantaggi. Se prendi alta l’Inter poi ti buca, mentre se la aspetti bassa la soluzione la trova. Noi non potevamo metterci alla pari loro».

