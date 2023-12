Charles De Ketelaere lancia la sfida alla Juve e alle altre in corsa: anche l’Atalanta vuole giocarsela per il quarto posto

Charles De Ketelaere è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Atalanta e Milan. Le sue dichiarazioni e la sfida lanciata alla Juve per un posto in Champions.

QUARTO POSTO – «Si, anche se nelle ultime non abbiamo fatto tanto bene. Vediamo partita per partita per prendere punti».

