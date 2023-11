Le parole di Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, nei confronti dell’ex obiettivo di mercato dell’Inter Samardzic

Gabriele Cioffi ha parlato nella conferenza stampa alla viglia di Milan-Udinese, parlando sempre dell’ex obiettivo dell’Inter.

LE PAROLE – «Samardzic? Premessa, io di mercato non me ne occupo, se Samardzic va via, resta o diventa bandiera dell’Udinese a me non interessa. A me interessa cosa fa Samardzic in questi giorni e domani se gioca per la squadra, lui deve fare quello che fanno tutti gli altri, che vanno forte con la palla e fortissimo senza palla. Fatto questo ha tutti i mezzi per essere trascinatore, se non lo fa la concorrenza non manca. Mi aspetto di vedere il DNA dell’Udinese, dando tutto e provando a pungere per fare risultato da tutte le parti. Sono convinto che domani lo vedrò. Milan? Senza Pulisic giocano ragazzi come Okafor, sono un po’ corti in difesa ma c’è un ragazzo come Kjaer. Le soluzioni le trovano, hanno una catena di sinstra strabordante, Florenzi dove lo metti rende. Mi aspetto il Milan, come tutte le grandi giocherà per vincere».

L’articolo Cioffi: «Samardzic? Non m’interessa il suo futuro» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG