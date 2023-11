Il giornalista Gianluca Rossi ha voluto parlare di quello che sarà il futuro dell’Inter dal punto di vista della società

Ospite sul canale YouTube di QSVS, Gianluca Rossi ha parlato del futuro dell’Inter.

«Il futuro societario dell’Inter? L’ingresso nel CdA non di un rappresentante di Oaktree ma di Melody Chang in rappresentanza di Suning è un segno importante sulla continuità. L’idea di Zhang è rifinanziare il debito e scavallare il 20 maggio 2024. A questo proposito, arrivano novità interessanti dai due advisor: qualche fondo americano sembra interessato a entrare nell’Inter con una quota di minoranza, lasciare la quota di maggioranza e la presidenza a Zhang fino al 2025 o al 2026 per poi subentrare: questo è il sogno di Zhang e in Cina sta lavorando a questo progetto. Se domani si presentasse qualcuno con 1,4 miliardi, ci sarebbe una trattativa. Ma al momento non c’è e l’Inter è saldamente nelle mani di Zhang.»

