I tifosi dell’Inter non hanno potuto allestire la coreografia dinamica in occasione della finale di Champions col City: cos’è successo

Era in programma da parte dei tifosi dell Curva Nord dell’Inter una coreografia dinamica da allestire allo stadio di Ataturk in occasione della finale di Champions col City.

Il materiale, però, è rimasto bloccato al confine tra Bulgaria e Turchia, non arrivando in tempo per il match.

L’articolo City-Inter: coreografia dinamica dei nerazzurri bloccata al confine proviene da Inter News 24.

