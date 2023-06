Kevin De Bruyne si è accasciato a terra al 30′ della finale di Champions tra Manchester City e Inter: cos’è successo

Una partita molto accesa quella tra Manchester City e Inter: in palio la Coppa dalle grandi orecchie.

Al 30′ Kevin De Bruyne è rimasto a terra per qualche minuto, costringendo i membri dello staff medico degli inglesi ad entrare in campo per accertarsi delle sue condizioni.

Si pensava ad un problema ai flessori, ma il belga non vuole mollare la sfida, ed è tornato in campo.

Al 35′, ha chiesto il cambio: al suo posto dentro Foden.

