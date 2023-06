Ecco dove vedere in streaming gratis la finale di UEFA Champions League Manchester City-Inter. Ecco tutte le informazioni

Inter e Manchester City per raggiungere un sogno chiamato Champions League: alzare quel trofeo per coronare una grandissima stagione. Ecco dove vedere la partita in streaming e diretta TV.

Il match City-Inter, in programma a Istanbul alle ore 21:00 sabato sera, verrà trasmesso in streaming su Sky e Mediaset: oltre al match è compreso anche il pre e il post partita (con le interviste ai protagonisti).

InterNews24 offrirà la cronaca live dell’incontro, arricchita da curiosità e statistiche in diretta per migliorare l’esperienza a tutti gli utenti. State con noi!

