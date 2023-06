Il Chelsea starebbe pensando di portare il centravanti dell’Inter Lukaku alla corte della Juventus per arrivare a Vlahovic

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Vlahovic ha tanto mercato (soprattutto all’estero) e ci sarebbe anche l’interesse del Chelsea, che potrebbe tentare addirittura una suggestione assai clamorosa.

Portare il centravanti dell’Inter Romelu Lukaku a vestire la maglia della Juventus in cambio dell’ex Fiorentina. Idea quasi da fantamercato, ma in questi casi meglio mantenere gli occhi ben aperti.

L’articolo Lukaku, scambio con la Juventus per arrivare a Vlahovic proviene da Inter News 24.

