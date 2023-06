City-Inter, Gundogan avverte la difesa nerazzurra: «Haaland? Attaccante più forte del mondo» Le parole del centrocampista dei citizen

Intervistato dalla UEFA, in occasione della finale di Champions tra City ed Inter, Ilkay Gundogan ha voluto concentrarsi su Erling Haaland, che potrebbe essere il pericolo numero 1 per la difesa nerazzurra.

LE PAROLE- «Al momento è il miglior attaccante del mondo, porta davvero tanto alla squadra. Negli ultimi due anni non avevamo un numero 9 “classico” in squadra, ora sappiamo che in area c’è sempre qualcuno che può controllare i palloni. Può vincere duelli contro difensori centrali forti, spero possa aiutarci in finale»

