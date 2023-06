Attraverso i propri social, l’Inter si è congratulata col Manchester City per la vittoria della Champions League in finale contro di loro

Subito dopo aver asciugato le proprie lacrime, l’Inter si complimenta con il Manchester City per la vittoria della Champions League, e lo fa attraverso il proprio profilo Twitter. Un pensiero viene rivolto anche ai tifosi nerazzurri, ringraziandoli per il sostegno.

È stata una grande serata di calcio, complimenti al @ManCity per la vittoria e l’ennesimo applauso ai nostri tifosi per lo straordinario supporto in una stagione lunghissima — Inter (@Inter) June 11, 2023

L’articolo City-Inter, i nerazzurri si complimentano con gli inglesi: il messaggio per i tifosi proviene da Inter News 24.

