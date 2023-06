Non si hanno ancora notizie del padre di Enzo Maresca, collaboratore di Pep Guardiola. L’uomo è scomparso ieri sera durante la finale

Festeggiamenti trattenuti e momenti di comprensibile ansia per Enzo Maresa (vice allenatore di Guardiola sulla panchina del Manchester City) che non ha ancora notizie del padre. Dell’uomo si sono perse le tracce ieri sera, quando si trovava all’Ataturk, stadio della Finale di Champions League tra i Citizen e l’Inter.

Il Corriere della Sera scrive: «Si sono perse le tracce del padre di Enzo Maresca, ex calciatore e oggi allenatore che Guardiola ha voluto nello staff del Manchester City. La scomparsa dell’uomo è avvenuta allo stadio di Istanbul, dove il padre di Maresca aveva seguito il figlio per sostenerlo nella finale contro l’Inter. Secondo quanto si è appreso, per ritrovarlo si è attivata anche la polizia turca: al momento, però, non ci sono notizie. Comprensibile l’angoscia del tecnico italiano, nella notte in cui ha raggiunto il punto più alto della sua carriera: mentre tutto il City festeggiava, Maresca cercava di parlare con i familiari e con le forze dell’ordine».

L’articolo Shock in casa City, scomparso il padre di Maresca durante la finale all’Ataturk proviene da Inter News 24.

