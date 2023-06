City-Inter, il comune di Milano vieta nuovi maxi schermi: i dettagli sulla vicenda relativa alla finale

Sarà un San Siro pieno quello che ospiterà i tifosi che non saranno ad Instabul per assistere a City–Inter.

Come riportato da il Corriere della Sera, l’ordinanza del comune di Milano ha vietato il posizionamento di altri maxi schermo in giro per la città, causa possibili problemi di ordine pubblico.

L’articolo City-Inter, il comune di Milano vieta nuovi maxi schermi: i dettagli proviene da Inter News 24.

