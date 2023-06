Inter, Bojan ricorda la semifinale del 2010: «Solo Mourinho poteva…» Le parole dell’ex Barcellona

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Barcellona, Bojan Krkic, ha raccontato un retroscena sulla semifinale dell’Inter relativo a Jose Mourinho.

LE PAROLE- «Solo Mourinho poteva avvicinarsi a Guardiola e a Ibrahimovic per sussurrargli non so cosa all’orecchio in un momento simile. Josè è Josè. Ognuno ha i suoi metodi»

L’articolo Inter, Bojan ricorda la semifinale del 2010: «Solo Mourinho poteva…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG