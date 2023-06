City-Inter, le parole di Lautaro Martinez nella conferenza stampa pre finale di Champions League

Intervenuto nella conferenza stampa pre City–Inter, Lautaro Martinez ha parlato della sfida di domani.

ANOLOGIA FINALE MONDIALE- «Sono le due finali più importanti che un giocatore può giocare. Cambia solo la maglia, le sensazioni sono le stesse: uniche. Il merito è del lavoro che abbiamo fatto come gruppo: siamo all’ultimo passo, dovremo essere pronti»

APPROCCIO ALLA FINALE «Sappiamo che il City è un avversario molto difficile da affrontare, ma noi siamo pronti per affrontarli. Ci siamo preparati bene negli ultimi giorni, avremo altre due sessioni di allenamento per affinare i dettagli»

JULIAN ALVAREZ- «Non ho sentito Julian, l’ho invitato al mio matrimonio ma purtroppo non è potuto venire»

STAGIONE – «Sicuramente è stato un bellissimo anno per me e per la mia famiglia: ho vinto un Mondiale e ho vinto con l’Inter, ora c’è quest’altra finale che mi emoziona molto. Sono soddisfattissimo di questa stagione, speriamo di chiuderla in bellezza»

CONDIZIONE FISICA- «Il problema alla caviglia è alle spalle. Ho avuto una stagione estremamente intensa e ho sentito parecchio dolore nella prima parte della stagione, ma ora mi sono ripreso. Scaloni mi ha dato la possibilità di riposarmi un po’, sono stato curato bene»

CHAMPIONS- «Questa finale significa molto per me e i miei compagni. Abbiamo affrontato un girone tosto con Bayern e Barcellona, averlo superato è merito nostro. Poi abbiamo affrontato Porto, Benfica e Milan: abbiamo raggiunto la finale per il gran lavoro svolto insieme al mister e al suo staff. Ho imparato tanto, sento tanta responsabilità perché sono all’Inter da cinque anni, ma io e i miei compagni saremo pronti per la gara di domani»

CITY– «Dentro di noi abbiamo molta voglia di vincere e portare il trofeo a Milano. Sicuramente per noi è un grandissimo sogno, difficile da realizzare, ma abbiamo lavorato sodo per arrivarci e manca solo un ultimo passo per raggiungerlo»

FINALE –«La personalità non potrà mancare, quella è la prima cosa. Così come il cuore e la voglia di vincere: abbiamo la possibilità di portare a Milano un trofeo che manca da tantissimo tempo. Dovremo giocare con il petto in fuori e testa alta»

MILITO- «So bene cosa abbia ottenuto Diego in questo club, e sono orgoglioso di far parte di questa squadra. Spero di fare una grande partita domani e di aiutare i miei compagni, facendo qualcosa di simile a quello che ha fatto Diego in quella finale»

