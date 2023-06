City-Inter, le parole di Darmian nella conferenza stampa pre finale di Champions League

Intervenuto nella conferenza stampa pre City–Inter, Matteo Darmian, ha presentato la sfida di domani sera.

CONOSCERE IL CITY- «Ho avuto modo di incontrarlo diverse volte da avversario, sappiamo tutti le qualità loro, sono una grandissima squadra con grande collettivo e individualità. Dovremo essere bravi come collettivo per metterli in difficoltà»

ITALIA VS INGHILTERRA- «Come abbiamo sempre fatto cercheremo di portare avanti le nostre idee, uniremo poi tanto sacrificio che sarà determinante nella partita di domani dove i dettagli faranno la differenza»

TIFOSI INTER A MANCHESTER-«Sarà una partita speciale, io ho giocato nello United e sarà speciale. Faremo di tutto per noi, per la società, per i nostri tifosi. Cercheremo di fare il massimo per portare a casa questo trofeo tanto importante»

ANSIA– «Ci sono tante emozioni che ci portiamo dentro. Veniamo da un buon finale di stagione, siamo in un buon momento a livello fisico e mentale e dovremmo dimostralo domani con la giusta attenzione e determinazione»

TIPO DI PARTITA- «Dobbiamo essere bravi a fare le scelte giuste, ci sono momenti in cui dovremo abbassarci. Sarà fondamentale fare le scelte giuste durante la partita, saranno determinante»

VINCERE LA CHAMPIONS- «Il nostro obiettivo è quello. Conosciamo le qualità del City, sarà sicuramente difficile ma affronteremo la partita con la consapevolezza di avere le qualità per metterli in difficoltà»

ITALIANI NELL’INTER- «È una cosa importante avere diversi italiani, a questi si uniscono tanti altri giocatori di varie nazionalità, ma penso che siamo tutti un grande gruppo, stiamo bene insieme e l’abbiamo dimostrato in questo percorso, non solo quest’anno ma anche l’anno scorso»

