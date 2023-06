Si sta facendo ben vedere l’attaccante scuola Inter Sebastiano Esposito in quel di Bari: protagonista nei Playoff

Uno dei giovani che si sta facendo vedere di più in casa Inter è sicuramente Sebastiano Esposito: giocatore decisivo in quel di Bari per quanto concerne la lotta per la promozione in Serie A.

Ieri contro il Cagliari, secondo quanto trascritto da La Gazzetta dello Sport, provoca il rigore di Nandez e mette sulla testa di Cheddira una palla decisiva per il risultato finale.

L’articolo Esposito, decisivo nel Bari l’attaccante scuola Inter proviene da Inter News 24.

