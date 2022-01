Clamoroso a San Siro: lo Spezia batte 2-1 il Milan

Lo Spezia, a sorpresa, espugna San Siro e fa un favore enorme a Inter e alle inseguitrici. Dopo il vantaggio di Leao nel primo tempo, il Milan si lascia andare nella ripresa, subendo il gol del definitivo 1-2 al 92esimo.

Pesa tremendamente sulla partita il clamoroso errore dell’arbitro Serra, che, poco prima della rete decisiva di Gyasi, ferma il gioco per concedere un vantaggio ai rossoneri, ma non si accorge che il pallone era arrivato sul piede mancino di Messias, il quale aveva segnato il 2-1 per il Milan. Serra chiede scuse, ma è un episodio che può avere conseguenze enormi nella corsa Scudetto.

Ora i rossoneri hanno davanti una montagna da scalare: nelle prossime partite, infatti, Ibrahimovic e compagni giocheranno contro Juventus e Inter. Qui si decide tutto.