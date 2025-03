Clamoroso Ibrahimovic: addio alla scrivania a Casa Milan

Al via il programma della prossima stagione: nuovo allenatore, nuovo DS…e Ibra?

A Milanello si sta cominciando a programmare la prossima stagione. Le cose da fare ci sono e sono molte, in primis bisognerà trovare un DS e un allenatore, in modo da costruire la squadra subito, e inoltre andrà ridimensionata la gerarchia societaria. L’allenatore è già stato deciso e insieme a lui si stanno già valutando alcuni top player. Ma le altre questioni non sembrano così semplici da gestire…

Ibrahimovic lascia il Milan?

Sono giorni molto caldi per quanto riguarda l’assetto societario del Milan. Da tempo è ormai noto che i rapporti fra Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani non sono dei migliori e la situazione sarebbe degenerata. A new York c’è stato un meeting di recente fra Furlani e Cardinale, nella quale il proprietario ha delegato all’attuale CEO del Milan la scelta esclusiva di chi sarà il nuovo DS. Questo ha di fatto declassato Ibra che attualmente avrebbe un ruolo inferiore rispetto a quello di Furlani e difficilmente lo svedese accetterà questa situazione. Zlatan deciderà nei prossimi 15 giorni.

Chi sarà il nuovo DS?

Considerando che Furlani sarà l’unico imputato nella scelta, le carte in tavola potrebbero cambiare. In un viaggio a Londra Ibrahimovic e Cardinale avevano incontrato Tare e Paratici, riuscendo ad avere colloqui positivi con entrambi. Tuttavia Furlani nei giorni scorsi ha contattato Tony D’Amico, DS dell’Atalanta, per provare a convincerlo a sposare la causa rossonera. Il DS è ancora sotto contratto con l’Atalanta, ma Furlani vuole provare a fare il possibile per portarlo al Milan.

