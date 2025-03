Colpo di scena, annuncio da Bergamo: Gasperini al Milan

In vista della prossima stagione andrà scelto un nuovo allenatore, Conceiçao lascerà sicuramente il Milan.

Conçeicao era chiamato a fare meglio di Fonseca, così non è stato. L’ex Porto ha mantenuto una media punti addirittura inferiore rispetto a quella del connazionale che lo ha preceduto, deludendo tutti. Infatti nonostante le due sconfitte consecutive ottenute contro Lecce e Como il Milan resta sempre al nono posto. E mentre si studiano i primi super colpi è tempo di parlare di chi siederà sulla panchina del Milan il prossimo anno.

Allegri o Gasperini: chi sarà il prossimo allenatore del Milan?

Fino a pochi giorni fa il favorito per diventare l’allenatore del Milan nella prossima stagione sembrava Massimiliano Allegri. Infatti il mister toscano gradirebbe un eventuale ritorno in rossonero e il suo nome sarebbe stato fatto dalla società da Fabio Paratici. L’ex dirigente del Tottenham avrebbe indicato il toscano come il profilo da ingaggiare nel caso in cui fosse divenuto DS. Ma Paratici potrebbe aver cambiato idea…

Le parole di Percassi

Il contratto di Gasperini con l’Atalanta finisce a giugno 2026, ma potrebbe essere risolto prima. Da tempo in quel di Bergamo si vociferava di un possibile addio del tecnico e il caso con Lookman potrebbe aver peggiorato le cose. In merito alla questione Gasperini si è espresso prima di Atalanta-Inter ai microfoni di Dazn l’amministratore delegato della dea Luca Percassi: “È 9 anni che siamo col mister, è più di un matrimonio. Qualsiasi discorso verrà affrontato con grande calma alla fine dell’anno, sempre per il bene dell’Atalanta, sempre ricordando il grande rapporto che abbiamo col mister. Che è qualcosa di eccezionale“.

