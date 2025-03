“Scambio” con Leao più 35 milioni: “l’offerta” monstre che può scuotere Milanello a fine stagione. Svelati dettagli del possibile piano.

Il Milan sfrutterà questi 15 giorni di pausa per riflettere con attenzione sul futuro e pianificare al meglio i passi successivi. Ogni decisione sarà cruciale, poiché evitare nuovi errori sarà fondamentale per ricostruire una squadra competitiva. Tra le voci più forti che circolano, una in particolare ha attirato l’attenzione: Carlo Pellegatti ha rivelato due nomi che potrebbero essere fondamentali per rilanciare le ambizioni rossonere. Se queste indiscrezioni dovessero essere confermate, il Milan potrebbe davvero riprendere a volare, dando un nuovo impulso al progetto tecnico e sportivo.

Dallo “scambio bomba” con la Juve alla voce su Leao

Il prossimo mercato sarà un banco di prova fondamentale per il Milan, che si troverà di fronte a decisioni cruciali. Da una parte, si vocifera di uno “scambio bomba” con la Juventus, con un giocatore di spicco dei bianconeri pronto a prendere il posto di un rossonero ormai sempre più destinato a partire a giugno. Dall’altra, c’è la crescente preoccupazione per Rafael Leao, con una possibile offerta davvero difficile da ignorare. Se dovesse arrivare una proposta adeguata, il Milan potrebbe essere costretto a prendere in considerazione la partenza del suo talentuoso attaccante, segnando un’altra svolta importante nel futuro del club.

Il Barcellona torna alla carica per Leao? Il piano

Il Barcellona non ha mai smesso di pensare a Leao come possibile rinforzo per la prossima stagione. Nonostante le smentite di rito, il corteggiamento prosegue e non si può escludere che, così come scrisse El Nacional a gennaio, non possa tornare alla carica a fine stagione. In particolare, Raphinha, attuale stella del club catalano, potrebbe essere sacrificato per finanziare l’acquisto di Leao. L’interesse manifestato dal Paris Saint-Germain per Raphinha, con il club parigino pronto a valutare le possibilità di ingaggiare l’esterno brasiliano potrebbe infatti aprire la porta a una transazione che vedrebbe il Barcellona disposto a offrire circa 65 milioni di euro per Leao, una volta incassati i potenziali 100 milioni dalla vendita di Raphinha. Tuttavia, il Milan rimane fermo sulla sua valutazione del giocatore, disposto a considerare offerte solo vicine alla clausola rescissoria da 175 milioni di euro.

