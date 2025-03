Milan e Inter allo “scontro”, è sfida aperta sul mercato: il nome che accende il derby cittadino per l’estate

Milan e Inter allo “scontro”, è sfida aperta sul mercato. Le due milanesi potrebbero sfidarsi per il talento della Serie A a giugno.

Il derby di semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter si preannuncia come un’altra sfida ad alta tensione, ma potrebbe essere segnato dall’assenza di uno dei protagonisti chiave. Da quanto trapela, uno dei giocatori principali potrebbe restare fuori per circa un mese a causa di un infortunio, un’assenza che sicuramente influenzerà il corso delle due partite cruciali. Tuttavia, questo derby potrebbe non riguardare solo il campo, ma anche il mercato estivo, con le due squadre che potrebbero incrociarsi non solo nella competizione nazionale, ma anche per alcuni obiettivi di mercato. Le prossime settimane potrebbero quindi riservare sorprese anche fuori dal terreno di gioco, con ambizioni e strategie che si mescolano alla lotta per la Coppa Italia.

Dallo scambio boom con la Juve a un posto in Europa

Il prossimo mercato sarà cruciale per il Milan, segnando una vera e propria svolta dopo una stagione che non ha soddisfatto appieno le aspettative. Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile “scambio bomba” con la Juventus, un’opportunità di mercato ghiottissima che potrebbe rinvigorire la rosa rossonera. Tuttavia, prima di pensare al mercato, il Milan dovrà concentrarsi sulla lotta per un posto in Europa, cercando di recuperare terreno in campionato. Con sfide decisive all’orizzonte, l’obiettivo immediato sarà quello di rimanere in corsa per la qualificazione europea, con le scelte future che dipenderanno anche dall’esito di questa rincorsa.

Milan e Inter allo “scontro”, è sfida aperta sul mercato

Tra i nomi che ronzano nelle voci di corridoio, riportate da Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb, spicca quello di Morten Frendrup, centrocampista di proprietà del Genoa, entrato a far parte dei desideri di mercato del Milan. L’interesse verso il giovane talento danese è un’indicazione chiara delle intenzioni dei rossoneri di rinforzare il cuore del campo, considerando Frendrup un’opzione valida in uno scenario in cui una trattativa prioritaria non giungesse a compimento. Tuttavia, ciò che rende la situazione ancora più intrigante è l’inclusione dell’Inter nella corsa per il calciatore, delineando così i contorni di un possibile duello mercato tra le due realtà milanesi. Nonostante l’occhio di riguardo per Frendrup, i desideri del Milan si concentrano inizialmente su Samuele Ricci, giovane promessa che milita nel Torino. Ricci rappresenta il bersaglio principale per i rossoneri, una figura attesa a rappresentare un tassello cruciale nello scacchiere tattico del centrocampo. Urbano Cairo, presidente del Torino, appare però fermo sulla sua valutazione, non intenzionato ad accettare offerte al di sotto dei 30 milioni di euro, una posizione che potrebbe far scattare il piano B del Milan, ovvero l’interesse più marcato verso Frendrup.

