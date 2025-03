Scambio incredibile con Theo, Milan “pronto” al clamoroso sì al Real Madrid: “l’offerta” boom che potrebbe far vacillare i rossoneri

Scambio incredibile con Theo, Milan “pronto” al clamoroso sì al Real Madrid. La voce di mercato che può riscrivere il futuro del rossonero.

Nel cuore della tempesta calcistica milanese, emerge una storia che sta catturando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Tra le mura del Milan, storico club della Serie A, si sta profilando un potenziale cambio di scenari che potrebbe vedere uno dei suoi protagonisti principali, Theo Hernandez, in procinto di prendere una nuova direzione. Al rientro dalla sosta il Milan affronterà Napoli e poi l’Inter in un doppio confronto in semifinale di Coppa Italia, doppia sfida che perderà con ogni probabilità un super protagonista per infortunio che potrebbe restare fuori anche un mese.

Il Milan tra speranze europee e incertezze

In una stagione contrassegnata da risultati alterni, il Milan si trova attualmente a sei punti dalla zona Champions, situazione che mantiene viva la speranza di agganciare uno dei posti qualificativi per la prestigiosa competizione europea. I recenti recuperi di punti rispetto a dirette concorrenti come la Juventus e la Lazio hanno riacceso l’ottimismo tra i tifosi. La classifica attuale colloca il Milan al nono posto, ma la convinzione che la squadra possegga il talento necessario per ribaltare le sorti in classifica è forte tra gli affezionati e l’entourage del club.

Dalle colonne di El Gol Digital, noto portale spagnolo, trapela l’indiscrezione di un possibile scambio all’orizzonte che coinvolgerebbe Theo Hernandez e Ferland Mendy, terzino del Real Madrid anch’egli francese. L’operazione rappresenterebbe una soluzione vantaggiosa per entrambe le squadre: permetterebbe al Milan di non deprezzare il cartellino di Hernandez, attraverso uno scambio con un calciatore di pari ruolo ma di differenti prospettive. Mendy, da parte sua, avrebbe l’opportunità di rilanciarsi in un nuovo contesto dopo un periodo di alti e bassi con il club madrileno.

