Lprestazione sottotono. Nonostante la fiducia iniziale della dirigenza, che lo valuta intorno ai 30 milioni di euro, il suo apporto tecnico e tattico è stato messo in discussione. L’espulsione contro il Bayer Leverkusen in Champions League e un infortunio muscolare che lo ha fermato a fine 2024 hanno ulteriormente complicato il suo percorso, spingendo il Milan a considerare offerte per lui.

Yunus Musah era stato accolto con entusiasmo dai tifosi milanisti: giovane, versatile e con un pedigree internazionale, sembrava il profilo ideale per rinforzare il centrocampo rossonero. Tuttavia, in questa stagione il numero 80 non è riuscito a imporsi come titolare fisso, complice una concorrenza agguerrita e qualche prestazione sottotono. Nonostante la fiducia iniziale della dirigenza, che lo valuta intorno ai 30 milioni di euro, il suo apporto tecnico e tattico è stato messo in discussione. L’espulsione contro il Bayer Leverkusen in Champions League e un infortunio muscolare che lo ha fermato a fine 2024 hanno ulteriormente complicato il suo percorso, spingendo il Milan a considerare offerte per lui.

Un futuro lontano da Milano

Con il mercato estivo alle porte, il Milan potrebbe decidere di cedere Musah per finanziare altri colpi o per sfoltire una rosa che necessita di maggiore equilibrio. Club di Premier League e alcune squadre spagnole hanno già manifestato interesse per il 22enne, attratte dal suo potenziale ancora inespresso. Sebbene Conceição apprezzi la sua duttilità, il progetto tecnico rossonero sembra orientarsi verso profili più pronti per il presente, lasciando Musah a un bivio: rilanciarsi altrove o giocarsi un’ultima chance a Milano. Quel che è certo è che il suo futuro sarà uno dei temi caldi dell’estate milanista, con i tifosi divisi tra chi lo vorrebbe ancora in squadra e chi è pronto a dirgli addio.

Leggi l’articolo completo San Siro lo fischia, il Milan lo mette sul mercato: 20 milioni e sarà addio, su Notizie Milan.