I nerazzurri, improvvisamente, nella serata di ieri hanno praticamente messo a segno il colpo a parametro zero.

L’Inter è vicinissima al tesseramento di Juan Cuadrado. Il colombiano è svincolato dalla Juventus in cui ha giocato negli ultimi 8 anni e molto probabilmente firmerà un contratto annuale.

Simone Inzaghi

Secondo la Gazzetta dello Sport si tratta di una precisa richiesta di Inzaghi che lo vuole come esterno destro da alternare a Dumfries; l’olandese dovrebbe comunque restare il titolare. La piazza non l’ha presa bene considerato il passato bianconero del laterale ed i continui screzi nei derby d’Italia, tra cui anche il parapiglia nel finale della penultima sfida in Coppa Italia dopo i cori razzisti a Lukaku; per ora la protesta è solo via social ma non è escluso che ci sia dell’altro in queste ore. Nonostante la tempistica stupisca, è difficile pensare che sia una “vendetta” per il caso Lukaku visto che la Juventus aveva già deciso da settimane di non rinnovare il contratto del colombiano.

