Calciomercato Inter, oggi il summit con Inzaghi per il dopo Lukaku: tutti i nomi dei nerazzurri per il dopo Lukaku

Previsto per oggi un summit di mercato in casa Inter per parlare della situazione attacco dopo l’addio a Lukaku. Balogun sarebbe la scintilla finora mancata nella macchina di Inzaghi. Un attaccante imprevedibile che strappa e dribbla: tutto ciò che avrebbe dovuto dare Correa e invece mai si è visto. Poi Morata, usato sicuro che conosce la Serie A in ogni stadio, abituato alle ruvidezze dei difensori italiani e già testato a certi livelli.

L’americano costa parecchio (circa 40 milioni) e per ora l’Arsenal non concede il prestito con obbligo. Lo spagnolo, invece, dopo il rinnovo vedrà scendere il valore della clausola da 20 a 12 milioni. La controindicazione, però, è l’assenza di Decreto Crescita che farebbe lievitare quasi al doppio del netto il lordo da pagare per lo stipendio. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Calciomercato Inter, oggi il summit con Inzaghi per il dopo Lukaku: tutti i nomi proviene da Inter News 24.

